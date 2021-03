Nets beendeten im NBA-Topspiel die Siegesserie der Celtics

Die Siegesserie der Boston Celtics in der National Basketball Association (NBA) ist am Donnerstag im Spitzenspiel gegen die Brooklyn Nets gerissen. Nach vier vor der All-Star-Pause eingefahrenen Erfolgen unterlag Boston in der ersten Partie danach 109:121. Kyrie Irving kam auf 40 Punkte für die Nets und spielte überragend, bei Boston war Jayson Tatum mit 31 Zählern der beste Werfer. Die Nets verzichteten noch auf Neuzugang Blake Griffin.

Weil parallel auch die Philadelphia 76ers ihr Spiel gegen die Chicago Bulls 127:105 gewannen, bleiben die Nets auf Rang zwei in der Eastern Conference. Auch die drittplatzierten Milwaukee Bucks holten mit 134:101 einen Sieg gegen die New York Knicks. Boston bleibt Vierter, die Top sechs qualifizieren sich direkt für die Play-offs. Von Rang sechs bis zehn geht es in eine Qualifikationsrunde.

Die Dallas Mavericks konnten ihre Siegesserie von vor der All-Star-Pause auch nicht verlängern und verloren gegen die Oklahoma City Thunder 108:116. Allerdings schonten die Texaner Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Ex-Meister Toronto Raptors unterlag daheim den Atlanta Hawks hauchdünn 120:121, für die Houston Rockets wiederum setzte es die 14. Niederlage en suite. Diesmal zogen die Texaner bei den Sacramento Kings mit 105:125 den Kürzeren.

NBA-Ergebnisse:

Charlotte Hornets - Detroit Pistons 105:102

Brooklyn Nets - Boston Celtics 121:109

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 120:121

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 105:127

Miami Heat - Orlando Magic 111:103

Milwaukee Bucks - New York Knicks 134:101

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 105:135

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 116:108

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 130:104

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 121:127

Sacramento Kings - Houston Rockets 125:105