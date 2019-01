NBA-Superstar Davis will Abschied von Pelicans erzwingen

Anthony Davis sorgt in der amerikanischen NBA für Unruhe: Der 25-jährige Pelicans-Star will New Orleans verlassen und sich einem anderen Klub anschließen. Dies bestätigte sein Manager, Rich Paul, am Montag. ‘‘ Anthony will zu einem Team getradet werden, mit dem er konstant gewinnen und einen Titel holen kann‘‘, wurde Paul von ESPN zitiert. Davis habe demnach jede Möglichkeit einer Vertragsverlängerung bei den Pelicans ausgeschlossen.

Die Trade-Deadline für die aktuelle Saison ist der 7. Februar. Wenn Davis bis dahin nicht wechselt, kann er erst nach der nächsten NBA-Saison einen anderen Klub finden. Allerdings ist durchaus denkbar, dass der Trade noch in den nächsten Tagen passiert.

Vorstellbar wäre etwa ein Tausch zu den Los Angeles Lakers; nicht nur, weil Davis und Lakers-Superstar LeBron James denselben Manager haben, sondern auch, weil Lakers-General Manager Rob Pelinka bereit wäre, einen wichtigen, jungen Spieler gegen Davis zu tauschen.