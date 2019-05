Die Portland Trail Blazers haben den 1:1-Ausgleich in der zweiten Play-off-Runde der NBA geschafft. Das von "CJ" McCollum mit 20 Punkten angeführte Team aus Oregon feierte am Mittwochabend einen 97:90-Sieg bei den Denver Nuggets.

Die Spiele drei und vier der "best of seven"-Serie folgen nun am Freitag und Sonntag in Portland.