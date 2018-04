NBA: Pöltl unterliegt mit Toronto in Cleveland 106:112

Mit einem 106:112 bei den Cleveland Cavaliers haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) die fünfte Niederlage in den vergangenen acht Spielen in der National Basketball Association (NBA) einstecken müssen. Weil auch die Boston Celtics verloren, blieb es bei zwei Siegen Vorsprung in der Eastern Conference auf den Rekordmeister. In der Nacht auf Donnerstag steigt das direkte Duell.

Die Kanadier liefen in der Quicken Loans Arena stets einem Rückstand hinterher. Die Partie blieb dennoch bis zum Schluss offen. "Wir haben an beiden Enden des Feldes nicht unsere beste Leistung gezeigt. Morgen steht ein sehr wichtiges Spiel gegen Boston an", zog der Wiener Jakob Pöltl rasch einen Schlussstrich unter die Begegnung mit den Cavaliers.

Herausragender Spieler in dem Eastern Conference-Schlager war einmal mehr LeBron James ("Ich bin immer noch ein Problem") mit 27 Punkten, zehn Rebounds und sechs Assists. Kevin Love schrieb mit 18 Zählern und 15 Rebounds ebenfalls doppelt zweistellig an. Toronto wurde von DeMar DeRozan (19) angeführt. Jonas Valanciunas (17, zehn Rebounds) und Serge Ibaka (16, zwölf Rebounds) lieferten jeweils Double-Doubles ab. Kyle Lowry ließ mit nur fünf Zählern offensiv aus.

Pöltl kam am Eriesee 17:13 Minuten zum Einsatz. Der 22-Jährige verzeichnete vier Punkte, zwei Rebounds und je einen Assist sowie Steal.

Die Kanadier halten bei einer 55:22-Bilanz, womit ihnen weiterhin ein Erfolg auf den Klubrekord aus 2015/16 (56:26) fehlt. In den bisherigen Aufeinandertreffen mit Boston (53:24) in der laufenden Saison hat es nur Heimsiege gegeben. Der Rekordmeister führt mit 2:1.