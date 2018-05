NBA: Play-off-Aus für Toronto nach 93:128-Debakel

Die Toronto Raptors sind in der zweiten Play-off-Runde der NBA ausgeschieden. Der Klub des Wieners Jakob Pöltl verlor am Montagabend bei den Cleveland Cavaliers klar mit 93:128 und damit die "best of seven"-Serie 0:4 - wie bereits im Vorjahr. Superstar LeBron James führte die "Cavs" mit 29 Punkten, elf Assists und acht Rebounds an.

Pöltl kam erst im Schlussviertel in der sogenannten "Garbage Time" zum Einsatz, als die Partie bereits zugunsten der Gastgeber entschieden war. Der 2,13 Meter große Center spielte die vollen letzten zwölf Minuten durch, kam dabei aber nur auf zwei Rebounds und einen Block.

"Gerade nach einer so starken Regular Season hatten wir uns natürlich viel mehr erwartet, wir konnten zum wichtigsten Zeitpunkt nicht unsere Leistung bringen. Wir müssen über den Sommer sehr hart arbeiten, um in der nächsten Saison stärker zurückzukommen", sagte der enttäuschte Pöltl, dessen Mannschaft als Nummer eins der Eastern Conference startete und schlussendlich am Vorjahresfinalisten sang- und klanglos scheiterte.

"Wir konnten defensiv kaum etwas entgegensetzen. Die Cavaliers haben fast in jedem Angriff den Wurf bekommen, den sie wollten - viel zu oft direkt am Korb und auch zu viele offene Dreier der Shooter. Wir haben schlecht verteidigt, aber man muss Cleveland für eine extrem starke Leistung Respekt zollen", sagte Pöltl.