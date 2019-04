NBA: Play-off-Auftaktsieg für Jakob Pöltls San Antonio Spurs

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs sind am Samstag mit einem Auswärtssieg in die Play-offs der NBA gestartet. Der 23-jährige Wiener steuerte zum 101:96 bei den Denver Nuggets je sechs Punkte und Rebounds sowie je einen Ballgewinn und blockierten Wurf in 24:17 Minuten Spielzeit bei.

Mit dem Erfolg beim Zweitplatzierten der Western Conference nach dem Grunddurchgang haben die Texaner den Heimvorteil in der "best of seven"-Serie vorerst auf ihre Seite gebracht. Die spannende Partie im Pepsi Center wurde in den Schlusssekunden an der Freiwurflinie entschieden, nachdem die Gastgeber zuvor auf 96:97 verkürzt hatten.