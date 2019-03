NBA: Dritter Heimsieg in Folge für Pöltl und San Antonio

Dritter NBA-Heimsieg hintereinander für die San Antonio Spurs: Die Texaner mit dem Wiener Jakob Pöltl in der Startformation bezwangen am Montag die Denver Nuggets nach spannendem Finish mit 104:103. Der 23-jährige Center steuerte in 18:21 Minuten Spielzeit sechs Punkte, drei Rebounds sowie je einen Assist und Steal bei.

San Antonio zehrte von einem starken Start in die Begegnung und einer damit verbundenen 36:17-Führung nach dem ersten Viertel. Vor dem Schlussabschnitt stand es 85:69. Weil die Gäste in den letzten zwölf Minuten nicht weniger als neun Dreipunkter verwandelten, wurde es freilich noch einmal ganz eng. Topscorer der Spurs, die am Mittwoch bei den Atlanta Hawks gastieren, waren DeMar DeRozan (24) und LaMarcus Aldridge (22). Die Texaner verbesserten mit dem 25. Heimsieg der Saison ihre Gesamtbilanz auf 36:29 und sind Achter in der Western Conference.