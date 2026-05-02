1,2 Sekunden vor dem Aus: Toronto erzwang gegen Cleveland Spiel 7

Die Toronto Raptors haben im Play-off-Duell mit den Cleveland Cavaliers in der National Basketball Association (NBA) erneut ausgeglichen. Sie sorgten am Freitag (Ortszeit) mit einem 112:110 n.V. für das 3:3 im "best of seven". Jakob Pöltl verbuchte in einem "Wahnsinnsspiel" zwei Punkte, vier Rebounds, zwei Steals sowie je einen Assist und Block in 21:31 Einsatzminuten. Die entscheidende Partie um den Aufstieg in die zweite K.o.-Runde steigt am Sonntag in Ohio.

Spiel sechs war definitiv nichts für schwache Nerven. Die Raptors standen kurz vor dem Aus, als RJ Barrett in der Verlängerung bei noch 1,2 Sekunden auf der Uhr aus der Distanz zum Endstand traf. Der Ball war dabei zunächst vom Ring hochgesprungen, ehe er den Weg durch den Korb fand. Damit hat die spannende Serie weiterhin nur Heimsiege gebracht.

"Extrem hart gekämpft"

"Wir haben wirklich extrem hart gekämpft, wir haben alles gegeben", sagte Pöltl, der im dritten Viertel zum 71:58 (29. Min.) getroffen hatte. Beim Stand von 78:63 (31.) hatten die Raptors wenig später die höchste Führung inne. Cleveland holte im Schlussabschnitt auf und kam zum 104:104 nach der regulären Spielzeit. Das letzte Wort hatte dann Barrett, der wie Ja"Kobe Walter mit 24 Punkten bilanzierte. Scottie Barnes brachte es als Topscorer der Kanadier auf 25 Zähler und steuerte zudem 14 Assists bei. Cleveland wurde von Evan Mobley mit 26 Punkten angeführt.