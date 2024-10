NBA-Auftakt: LeBron James und sein Sohn schreiben Geschichte

LeBron James geht bei den Los Angeles Lakers gemeinsam mit seinem Sohn LeBron junior in die neue Saison.

© USA TODAY Sports via Reuters Con/Michael McLoone

In der Nacht auf Mittwoch gehen die besten Basketballer der Welt wieder auf Korbjagd. Ein Eintrag in die Geschichtsbücher ist der 79. NBA-Saison schon vor dem ersten Tip-off sicher: Erstmals werden Vater und Sohn gemeinsam in einem Team übers Parkett fegen. Die Rede ist natürlich von Superstar LeBron James, 39, und LeBron James junior, 20, die gemeinsam bei den Los Angeles Lakers spielen.

Läuft alles nach Plan, ist es gleich in der Nacht auf Mittwoch so weit, wenn die Lakers auf die Minnesota Timberwolves treffen. Papa James kann es kaum noch erwarten, erstmals auch in einem Pflichtspiel mit seinem Sprössling, den alle „Bronny“ nennen, aufzulaufen. Schon nach dem ersten gemeinsamen Auftritt in der Vorbereitung hatte der vierfache NBA-Champions gesagt: „Das ist definitiv ein Moment, den ich nie vergessen werde.“ Für ihn als Vater bedeute das „alles“. „King James“, wie der vierfache Liga-MVP („wertvollster Spieler“) genannt wird, kam 2003 in die NBA, wurde damals von den Cleveland Cavaliers an erster Stelle gedraftet. Seine ersten beiden Meisterschaften gewann er mit Miami Heat, dann eine mit Cleveland und zuletzt eine mit den Lakers. Der dreifache Olympiasieger geht bereits in seine 22. Saison.

Der Traum vom gemeinsamen NBA-Auftritt in der NBA wäre 2023 beinahe geplatzt, als „Bronny“ einen Herzstillstand erlitt. Doch der nun 20-Jährige erholte sich rasch und wurde im Draft 2024 in der zweiten Runde an Stelle 55 ausgewählt. Natürlich von den Lakers. Große Fußstapfen „Ich war ziemlich aufgeregt“, gab „Bronny“ nach dem ersten gemeinsamen Testspiel zu. „Ich denke immer: Das ist mein Vater! Aber wenn ich spiele, ist er einfach mein Teamkollege.“ Die Fußstapfen des Vaters sind nicht nur wegen Schuhgröße 50 groß. Zu groß, wie viele Experten meinen. Eine ähnliche Karriere wie jene des „King“ trauen dem Junior nur wenige zu.

Stolz ist der Papa aber dennoch jetzt schon: „Das ist ziemlich cool für uns beide – und natürlich besonders für unsere Familie.“ Ob es für den Titel reichen wird, darf aber auch bezweifelt werden. Die Lakers gehen nicht als Favorit in die Saison. Zu schlagen gilt es auch heuer wieder Titelverteidiger und Rekordchampion Boston. Die Celtics werden angeführt von Jayson Tatum und Jaylen Brown und legen gegen die New York Knicks, die sich ebenfalls Titelchancen ausrechnen, los. Weiters im Favoritenkreis sind die Denver Nuggets mit Superstar Nikola Jokic. Jakob Pöltl startet mit den Toronto Raptors als Außenseiter in seine neunte NBA-Saison.