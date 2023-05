NBA-Ass Pöltl in Wien: Der Millionenstar fährt U-Bahn und Tretboot

Verbleib in Toronto erwünscht

In Toronto, wohin Pöltl während der Saison von San Antonio gewechselt ist, fühlt er sich wohl, er würde gerne bleiben. Sein Vertrag läuft aus, was ihn zum Free Agent macht. "Ab 1. Juli dürfen wir offizielle Gespräche führen." Ihm winkt ein Top-Vertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro. Möglicherweise bei den Raptors, vielleicht bei einem anderen Team. "Ich würde einen Verbleib in Toronto favorisieren“, sagt Pöltl. Sollte er bleiben könnte er mit Becky Hammon den ersten weiblichen Headcoach in der NBA bekommen, die Raptors sind auf Trainersuche.