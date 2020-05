Nader: "Habe mich als Sieger gefühlt"

Selbst der Ringsprecher wusste Freitagnacht nicht so recht, was da gerade geschehen ist. "Sieger nach Punkten und damit neuer EU-Meister Marcos Nader!" Doch er wurde vom Ringrichter korrigiert. Zwar hatte ein Punkterichter den Österreicher als 115:114-Sieger gesehen, doch da zwei Punkterichter den Kampf als Unentschieden sahen, wurde er auch als solches gewertet. Der spanische Champion Roberto Santos behält seinen EU-Titel im Mittelgewicht.

Fair

Die Kämpfer begegneten einander vor der abschließenden Pressekonferenz bei der Dopingkontrolle, wo sie mit einem Bier anstießen. In unterschiedlichen Gemütslagen stellten sie sich weit nach Mitternacht den Fragen. Der wenig gezeichnete Champion streute dem Herausforderer und seinem Umfeld Rosen: "Ich habe mich in Wien sehr fair behandelt gefühlt". Dass die ersten Runden an Nader gingen, wollte der 31-Jährige nicht abstreiten. Er verwies lieber auf sein starkes Finish. "Ich verstehe, dass die Fans nicht glücklich sind. Aber so ist das Leben."

Nicht glücklich war Nader, der sich mit brüchiger Stimme bei den Fans entschuldigte – und haderte. "Ich habe mich als Sieger gefühlt", sagte der 22-Jährige. "Den Kampf muss ich mir jetzt noch einmal auf Video anschauen." Sein Ziel wäre ein Rückkampf. Eines ist nach der gezeigten Leistung im Multiversum Schwechat klar: Für Nader wird es im Profigeschäft weitergehen.

Am Ende der ersten sportlich hochwertigen Boxnacht in Österreich seit vielen Jahren steht ein für Nader hartes, aber nicht ungerechtes Urteil. Der Kampf lockte etwa tausend Zuschauer in die Halle, vermochte sie aber nicht ganz zu füllen. Für Naders Boxstall Sauerland ist das kein Grund, nicht mehr als Veranstalter nach Österreich zurückzukehren. "Die, die da waren, wurden gut unterhalten", resümierte Sportdirektor Hagen Doering. "Die kommen wieder und bringen Freunde mit, dann ist die Halle voll."