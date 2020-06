Nader boxt in Baku um seinen olympischen Traum

Für Marcos Nader wird es ernst. Sehr ernst. Der Wiener tritt beim zweiten Vorausscheidungsturnier für die Sommerspiele 2016 in Rio an. Ende Oktober hatte er in Baku gegen den Kenianer Rayton Okwiri eine empfindliche K.-o.-Niederlage in Runde zwei hinnehmen müssen.

Am Samstag boxt der 24-Jährige wieder in Baku, Gegner ist Emantas Stanionis. Auch der Litauer hatte zuletzt verloren, steht ebenso unter Zugzwang. Österreichs bester Boxer ist aber gerüstet: "Ich fühle mich sehr gut, auch das Gewicht passt." Und die Vorbereitung? "Ich habe zwei Mal täglich trainiert, bin fit wie noch nie. Ich will mit aller Kraft beweisen, dass die Niederlage im Oktober nur ein Ausrutscher war."

Das Jahr 2014 lief bisher nicht so optimal: Bis zu diesem Jahr hatte der einstige Profiboxer keinen einzigen Kampf verloren, heuer dafür beide bisherigen Fights. "Ich hoffe, dass meine schwarze Serie endlich reißt."

Für Landsfrau Nicole Wesner wird es nächsten Samstag ernst. Die Wienerin boxt am Samstag im Multiversum in Schwechat um die Gürtel laut WIBF- und WBF-Version im Leichtgewicht. Wesner hat also die Chance, Doppelweltmeisterin zu werden.