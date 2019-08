Rafael Nadal: Großes Herz für kleines Kind

Rafael Nadal ist ein großer Sportler, ja einer der Größten. Dass der Tennis-Superstar auch ein großes Herz hat, das stellte er nun auch bei den US Open unter Beweis.

Beim Grand Slam in New York gibt es eine sogenannte Kids Zone, zu der nur die Kleinsten einen Zutritt haben. In eben dieser entdeckte der Spanier einen jungen Fan, dem der Rummel einfach zu groß war. Nadal hob den Buben aus der Menge und gab ihm Trost. Ein spezielles Erlebnis.