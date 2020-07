Nadal droht das Karriere-Ende

Die Chancen, dass Nadal auf lange Sicht ein wertvoller Bestandteil im Spitzentennis bleibt, sind gleich null. Bresnik: "Vor allem hat es das in der Tennisgeschichte selten gegeben, dass vier annähernd gleich starke Typen an der Weltspitze standen, wie es derzeit mit ihm, Federer, Murray und Djokovic der Fall ist."



Nachsatz: "Es wäre sehr schade um Nadal."

Mehr als 100 Wochen an der Spitze



Rafael Nadal, geboren am 3. Juni 1986 in Manacor ( Mallorca), stieg 2001 in die Profi-Tour ein, 2005 holte er bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Mit sieben Triumphen ist er Rekordhalter von Paris. Außerdem ist Nadal einer von sieben Spielern, die bei allen Grand-Slam-Turnieren gewonnen haben (zwei Mal Wimbledon, je einmal Australian und US Open). 2008 war er erstmals Nummer 1 (insgesamt 102 Wochen). Nadal ist seit 2005 mit Maria Francisca Perello liiert. Onkel Miguel Ángel war Fußball-Profi bei Barcelona.