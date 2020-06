Nadal, der König von Monte Carlo

Rafael Nadal ist längst der Tennis-König des Fürstentums.



Seit 2005 hat in Monte Carlo kein anderer Spieler den Titel geholt, noch nie zuvor hatte ein Spieler überhaupt ein ATP-Turnier sieben Mal in Folge gewinnen können. Auch heuer ist der 25-jährige Spanier drauf und dran, den Titel zu holen. Im Halbfinale trifft er auf den Franzosen Gilles Simon.



Am Freitag bezwang der Weltranglisten-Zweite im Viertelfinale den Schweizer Stanislas Wawrinka 7:5,6:4 - es war der 40. Sieg in Folge für Nadal in Monte Carlo. Hauptkonkurrent wird wohl der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein. Der Serbe zog mit einem 6:4-6:2-Erfolg über den Niederländer Robin Haase ins Halbfinale ein.