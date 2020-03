Nach der Olympia-Verschiebung: Nicol Ruprecht hängt ein Jahr an

Einmal noch Olympische Spiele und dann zurücktreten - der Plan von Nicol Ruprecht für das Jahr 2020 war eigentlich klar. Dann kam die Corona-Krise samt Verschiebung der Spiele in Tokio, und auch die Pläne der in Wien lebenden Tirolerin wurden durcheinandergewirbelt. Mit ihren 27 Jahren ist Ruprecht die älteste aktive Weltklasse-Athletin der Rhythmischen Gymnastik, nun hält sie fest: „Natürlich mache ich weiter. Mein Ziel heißt zweite Olympia-Teilnahme. Also werde ich erst aufhören, wenn das entschieden ist.“

Vorläufig muss auch Nicol Ruprecht angesichts der geschlossenen Sportstätten daheim trainieren. Wie das geht, sehen Sie im Video: