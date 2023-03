Nach dem Tod von Fosbury: Warum der Flop ein Hit wurde

Richard Douglas Fosbury ist am Sonntag im Alter von 76 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Der US-Amerikaner war ein Einzelgänger, der eigentlich gar nicht so gerne im Rampenlicht stand. Doch am 20. Oktober 1968 hatte er in Mexiko City die Sportwelt mit einem Sprung buchstäblich auf den Kopf gestellt. Nach seinem Gold-Sprung bei den Olympischen Spielen über 2,24 Meter war im Hochsprung nichts mehr so wie davor. Mit dem Fosbury-Flop war eine neue Sprungtechnik geboren, bei der man die Latte rückwärts überquert und die bis heute verwendet wird.

Warum diese Technik-Revolution gar nicht beabsichtigt war, was sie mit Biomechanik und Physik zu tun hat und welche anderen Athleten ihre Sportarten ebenfalls maßgeblich veränderten.