Nach dem Thiem-Hype: Die Stadthalle wird zu klein

Wer vergangene Woche in der Wiener Stadthalle war, merkte es: Dominic Thiem hat endgültig einen Tennis-Boom ausgelöst. Schon in Kitzbühel war der Hype ungebrochen, in Wien kam es zum Höhepunkt.

Auch Turnierboss Herwig Straka rieb sich die Hände: Mit 66.350 Fans gab es einen neuen Besucherrekord. Dabei waren die Tage Freitag und Samstag schon vor dem Turnierstart ausverkauft gewesen. Auch ohne Thiem, der natürlich an den anderen Tagen ebenso Ticket-Seller war. Aber vor allem am Samstag und Sonntag herrschte eine Stimmung, wie es sie beim Tennis in der Stadthalle noch nie gab. Als der beliebte Amerikaner Jimmy Connors hier 1992 spielte, war die Atmosphäre ähnlich.