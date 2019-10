Thiem: "Wie ich hier auf Feuer war, das halte ich nicht ewig aus"

Nach der verpatzten Nordamerika-Tournee wegen eines Virus ist Dominic Thiem im Herbst 2019 "on fire". Der 26-jährige Niederösterreicher hat seiner bisher erfolgreichsten Saison mit dem Titel in Wien und dem Österreich-Double nach dem Triumph in Kitzbühel eine Krone aufgesetzt. Zwar spielt er diese Woche noch in Paris-Bercy, doch der Fokus liegt nun eindeutig auf dem Masters in London.

Thiem ist ein bisschen vorgewarnt, immerhin war der Stress in Kitzbühel samt sofortiger Weiterreise nach Übersee ein Mitgrund für sein schlechtes Abschneiden u.a. bei den US Open. "Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich (hier) auf Feuer war, das halte ich nicht ewig aus. Deshalb werde ich natürlich schauen, dass ich in Paris sehr gut spiele, aber trotzdem das Turnier auch ein bisserl mitnehmen. Ich werde sicher nicht auf Leben und Tod spielen wie ich es in Kitzbühel oder auch da gemacht habe", gestand Thiem. Grundsätzlich spiele er sehr gut, also könne es auch so aufgehen.