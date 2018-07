Nach dem Aufstieg ist vor der Austrian Football League

Die „Road to Silver Bowl“ (die Silver Bowl ist das Finalspiel der zweithöchsten Liga, Anm.) war in diesem Jahr für das Team der Amstetten Thunder endlich von Erfolg gekrönt. Nach dem Aufstieg in die zweithöchste österreichische Liga (Division I) 2015 erreichten die Amstettner zwar jedes Mal das Play-off, doch für einen Finaleinzug oder gar Sieg reichte es bisher nicht.

In diesem Jahr war alles anders. Auch, weil der Grunddurchgang mit sieben Siegen in acht Spielen abgeschlossen werden konnte. Den Aufstieg in die Austrian Football League (AFL) hatten die Amstettner jedoch nicht von Anfang an vor, wie General Manager Joachim Bürger erzählt: „Nach dem Aufstieg in die Division I wollten wir uns dort festsetzen. Dann haben wir es aber jedes Mal ins Play-off geschafft, und heuer waren wir sportlich so erfolgreich, dass wir die Liga gewinnen konnten. Darüber beschwert man sich dann natürlich auch nicht.“