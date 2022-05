Nach der Causa Karmasin: Warum Sportminister Kogler nun Ärger droht

Und jetzt gibt es noch einen Aufschrei von unzufriedenen Sport-Präsidenten in Form einer Pressekonferenz am Dienstag unter dem Titel "Alarm im Sport" und dem Untertitel "Überlebenskämpfe im Wirbel der österreichischen Sportbürokratie". Auf dem Podium werden Robert Fiegl (Generalsekretär Golf), Gerald Martens (Präsident Basketball), Christian Barkmann (Wiener Tennis-Präsident) und Arno Pajek (Präsident Schwimmen) sprechen.

Rund zwei Drittel der olympischen Sommersportarten zeigen sich solidarisch mit ihrer Kritik am Fördersystem, darunter auch solche, die im Herbst letzten Jahres mit mehr Geld als in der Förderperiode davor bedacht worden sind. Es geht auch um die Valorisierung der Förderung, also um eine Erhöhung oder besser gesagt "Anpassung" der Mittel, die an alle Verbände ausgeschüttet werden – die sind seit zehn Jahren gleich geblieben und, unglaublich aber wahr, für mehr als zwei Drittel der olympischen Sommersportverbände sogar gesunken.