Nach Attacke an Cheptegei auch mutmaßlicher Täter verstorben

Nach einer tödlichen Attacke an der ugandischen Olympia-Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist auch der mutmaßliche Täter gestorben.

Beim Brandangriff auf die 33-Jährige zog sich auch deren ehemaliger Lebensgefährte so schwere Brandwunden zu, dass er am Montag seinen Verletzungen erlag. Dies gab das behandelnde Krankenhaus im Westen von Kenia am Dienstag bekannt.