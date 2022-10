Nach 68 Jahren wieder Olympische Spiele in Mexiko?

Ebrard betonte, Mexiko sei ein Land mit einer starken Demokratie, gefestigten Institutionen und einer stabilen Wirtschaft, die zu den besten der Welt gehöre. Das Land hat außer den Sommerspielen 1968 auch schon die Fußball-Weltmeisterschaften 1970 und 1986 ausgerichtet.

In Deutschland gibt es seit längerem Diskussionen darüber, ob 100 Jahre nach den historisch belasteten Nazi-Spielen in Berlin für 2036 eine neuerliche Olympia-Bewerbung gestartet werden soll. Als mögliche Anwärter gelten München und die deutsche Hauptstadt. Zuletzt waren mehrere Kandidaturen für Sommer- und Winterspiele auch an der mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung gescheitert.