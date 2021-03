Nach 13 Jahren: Box-Legende kündigte Comeback im Ring an

Der frühere Box-Superstar Oscar De la Hoya will nach 13 Jahren aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren. Das bestätigte der 48-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz in Las Vegas an der Seite des Rappers Snoop Dogg. Es soll auch schon ein konkretes Datum geben. Demnach wird der US-Amerikaner, der als erster Boxer in sechs verschiedenen Gewichtsklassen einen Weltmeistertitel geholt hat, am 3. Juli auf die große Bühne zurückkehren.