Die Bilder waren nicht nur in Österreich zu sehen. Thomas Muster schuftet im Rollstuhl sitzend, drischt auf Bälle ein, kämpft eisern um eine Rückkehr. „Aufgegeben wird nur ein Brief.“ Das hatte ihm schon sein Vater mit auf den Weg gegeben.

Ein Satz, der wie geschaffen schien für seinen berühmten Sohn. Und dem in diesen Frühling- und Sommertagen des Jahres 1989 noch mehr Bedeutung zukam.

Die Vorgeschichte: Am Abend des 31. März wurde der Steirer unfreiwillig zu einem Teil österreichischer Sportgeschichte. Ein Betrunkener in einem Pontiac fuhr den damals aufstrebenden Leibnitzer just vor dem Finale von Key Biscayne, das er gegen Ivan Lendl bestreiten hätte sollen, nieder, die Seiten- und Kreuzbänder seines linken Knies waren gerissen. Das stellte sich aber erst später heraus. Muster stand sogar auf, versicherte seinem damaligen Freund und Manager Ronnie Leitgeb, ebenfalls beim Unfall anwesend, dass es bis zum Final-Sonntag schon wieder passen würde.

Begleitet wurde das Geschehen von zahlreichen Fotografen und Journalisten. Sie hatten ihre Skandalgeschichte. Muster hatte wieder die Titelseiten. Stunden zuvor hatte sich Muster nach einem Fünf-Satz-Sieg gegen den Franzosen Yannick Noah den erstmaligen Einzug in die Top Ten gesichert.

Alles anders. Stattdessen titelte der KURIER am 2. April mit dem Muster-Zitat: „Wir müssen froh, sein, dass wir noch leben.“ Am Tag nach dem Unfall war endgültig klar: Lendl wurde kampflos Turniersieger, Muster nach der Heimkehr operiert.

Karriere-Ende? Und das mit 21 Jahren? Nein, solche Gedanken gab es beim Kämpferherz nie. „Weil mir damals die Tragweite der Verletzung nicht so bewusst war. Damals ging es um die Existenz, da war es harte Arbeit. Vielleicht hat mir diese auch geholfen, später Nummer eins zu werden.“