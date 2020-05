Zukunfts-Vision in der Formel 1

Es war vor drei Wochen beim Grand Prix in Monza, als das FIA-Institut unter der Leitung von Präsident Sid Watkins präsentierte, wie die Köpfe der Fahrer in Zukunft noch besser geschützt werden können. "Es geht um Unfälle der vergangenen drei, vier Jahre", sagte Sam Michael, der Technikchef von Williams.



"Da hätten wir etwa den Unfall, bei dem David Coulthard in Melbourne über das Auto von Alexander Wurz hinweggeflogen ist. Massa ist in Budapest eine Stahlfeder gegen den Helm geknallt. In Abu Dhabi ist ein Force India auf Schumacher aufgefahren." Wie eine Lösung aussehen wird, wisse man aber noch nicht, sagte Michael in Monza.



Doch jetzt kristallisiert sich heraus, dass in ferner Zukunft die Formel-1-Autos durchaus Ähnlichkeit mit dem Red-Bull-Entwurf haben könnten. Auch Motorsport-Total.com -Experte Marc Surer beurteilt die Idee positiv: "Ich finde, dass man für neue Lösungen immer offen sein muss", sagte der Schweizer. "Warum soll die Formel 1 in 20 Jahren nicht streetfightermäßig ausschauen? Ich könnte mir die Formel 1 so vorstellen, wie diesen Red Bull."