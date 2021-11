"Zeit für Tequila" - Red-Bull-Party beim Formel-1-GP von Mexiko

Sergio Pérez machte im offensichtlich schnelleren Red Bull Jagd auf Hamilton. Der Brite wurde dadurch in Runde 30 zu einem frühen Boxenstopp gezwungen. Verstappen zog drei Runden später nach – und kurzfristig führte Pérez sein Heimrennen sogar an.

Die Stimmung auf den Tribünen war am Kochen. Seit Wochen ausverkauft war das Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City; 372.000 Zuschauer waren am gesamten Rennwochenende an der Strecke; bei einer 7-Tages-Inzidenz von (offiziell) 15,1 in Mexiko schien Corona nur eine böse Erinnerung zu sein. Denn im Vorjahr musste der Grand Prix noch abgesagt werden.