Weltmeister Hamilton gewinnt Flutlicht-Finale der Formel 1

Schockmoment

Kurz vor dem Start wurde am Silberpfeil von Hamilton noch geschraubt. Die rechte Abdeckung am Wagen des Briten war minutenlang ab. Als die Roten Ampeln ein letztes Mal in diesem Formel-1-Jahr erloschen, kam der Weltmeister von seiner 83. Karriere-Pole - seiner elften in diesem Jahr - aber bestens weg.

In einen besorgniserregenden Crash war schon früh Nico Hülkenberg involviert. Der Renault-Pilot kollidierte in Kurve neun mit seinem rechten Hinterrad mit Romain Grosjean im Haas, wurde in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete kopfüber in der Leitplanke. „Ich hänge hier herum wie eine Kuh und da ist Feuer, bringt mich hier raus“, funkte der Deutsche kurz nach dem Schockmoment an die besorgte Renault-Box und gab vorsichtig Entwarnung.

Hülkenberg konnte anschließend eigenständig wieder aus seinem Wagen steigen und wurde beim Rennarzt obligatorisch untersucht. Der Überrollbügel hatte ihm einen sicheren Dienst erwiesen. Der Grand Prix war damit für Hülkenberg beendet, das Safety Car kam auf die Strecke. Nach der Freigabe des Rennens blieb Hamilton vor seinem Teamkollegen Bottas in Führung, das Duo hatte sich zum fünften Mal nacheinander die erste Startreihe in Abu Dhabi gesichert. Keinem anderen Team ist das in der Formel-1-Geschichte auf einer Strecke jemals gelungen. Vettel folgte dem Duo.