Webber gewinnt in Silverstone

Das gab es noch nie: gleich 25.000 Menschen durften sich als Sieger fühlen. Denn 25.000 Fotos zierten das Auto von Mark Webber – wer zuvor für die Wings-for-Life-Stiftung gespendet hatte, dessen Foto durfte auf dem Red Bull das Australiers mitfahren.



Der 35-jährige Routinier Webber fuhr in einem wenig spektakulären Rennen in Silverstone souverän. Vier Runden vor Schluss zwängte er sich in einem sehenswerten Überholmanöver am bis dahin führenden Fernando Alonso vorbei. Bei dessen Ferrari hatten die Reifen stark abgebaut. " Fernando war sehr schnell, aber auch ich habe nie aufgegeben, Tempo zu machen", sagte der sektgeduschte Webber. "Ich bin richtig stolz, ein zweites Mal hier gewonnen zu haben."

Webber scheint die Strecke in Großbritannien zu liegen, vier Mal in Serie stand er hier nun auf dem Podest, nach 2010 gelang am Sonntag auf trockener Strecke der zweite Sieg. Mit seinem zweiten Saisonerfolg nach Monte Carlo verkürzte Webber den Rückstand auf den WM-Führenden Alonso auf 13 Punkte. Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali konnte seine Gefühle nicht so richtig deuten: "Wenn man fast das ganze Rennen führt und am Ende dann Zweiter wird, ist das nie so toll. Aber wir waren absolut konkurrenzfähig, besonders zu Beginn mit den harten Reifen. Fernando führt weiterhin die WM an, aber jetzt von einem Zweikampf Webber – Alonso zu reden, ist viel zu früh."

Dennoch scheinen derzeit die Teams von Ferrari und Red Bull auf Augenhöhe zu fahren: Vettel wurde fünf Tage nach seinem 25. Geburtstag Dritter vor Ferrari-Mann Massa. "Darauf kann man aufbauen", sagte Vettel. "Das Ergebnis mit Platz eins und drei freut mich natürlich für das Team. Unsere Fabrik liegt die Straße runter, es ist unser Heimrennen. Wir werden noch ein paar Drinks heute Abend haben."