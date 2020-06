Warum ist am Freitag in Monaco Ruhetag?

Am Freitag ist im Fürstentum traditionell trainingsfrei. Warum dies allerdings so ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.



Version 1: In den 50er-Jahren wollte Fürst Rainier III. nicht durchgehend drei Tage Wahnsinn – und hat den freien Tag eingeführt.



Version 2: Man wollte die Straßen nicht an einem Wochentag sperren. Da das Rennen früher stets in der Woche von Christi Himmelfahrt (immer Donnerstag) stattfand, bot sich der freie Freitag an.



Version 3: Mehr als die Hälfte aller Sponsorverträge werden beim Rennen in Monte Carlo angebahnt. Um Sponsorpartnern und Promis ein geeignetes Umfeld mit vielen Partys bieten zu können, benötigt man den zusätzlichen Tag.