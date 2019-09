Warum Charles Leclerc das Problem von Sebastian Vettel ist

Charles Leclerc hat Talent, das war schon vor Saisonbeginn klar. Leclerc ist aber auch lernfähig, sehr schnell lernfähig. Es ist gerade einmal zwei Monate her, dass er sich in Österreich in der letzten Runde den Sieg von Max Verstappen wegschnappen ließ.

Damals hatte sich der Monegasse vom Niederländer noch von der Strecke drängen lassen. In Monza hielt er aber voll dagegen. Fast eine Stunde lang wurde er vom fünffachen Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton gejagt. Als der Engländer zum Überholen ansetzte, hielt Leclerc gnadenlos dagegen und drängte Hamilton in die Wiese.

Meisterhaft

Die Art und Weise, wie sich Leclerc gegen Hamilton verteidigte und letztlich durchsetzte, erinnerte an den Grand Prix in Imola 2005. Dort jagte Michael Schumacher den damals 23-jährigen Fernando Alonso 20 Runden um den Kurs, ohne ihn überholen zu können. Der KURIER titelte am Tag danach: „Der König lässt dem Kronprinzen den Vortritt.“