Walkner mit Hoppala bei Rallye Dakar: "Die Schmerzen sind groß"

Schon am ersten Tag zeigte die Rallye-Dakar in Saudi-Arabien ihre Tücken. Massive Navigationsprobleme und daraus resultierende Zeitrückstände ließen für einige Dakar-Stars den Traum vom Sieg bereits jetzt in weite Ferne rücken.

So verlor der amtierende Dakar-Champion Kevin Benavides 34 Minuten auf die Tagesbestzeit, Toby Price 44 Minuten und Ricky Brabec, der Sieger von 2020, musste einen Zeitrückstand von 56 Minuten in Kauf nehmen. Matthias Walkner riskierte nicht allzu viel, der Salzburger konnte den Tag mit gut acht Minuten Rückstand und auf dem dritten Platz beenden.