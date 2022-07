Viel nackte Haut: So verbringen die MotoGP-Stars ihren Urlaub

von Katharina Tauber

Der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo geht als F├╝hrender der Fahrerwertung in die verdiente Sommerpause. Einen Teil davon verbrachte der Franzose mit seiner Familie auf der Insel ├Äles de L├ęrins, wenige Hundert Meter vor der s├╝dfranz├Âsischen K├╝ste bei Cannes. Seinen durchtrainierten K├Ârper zeigte er in einem Instagram-Beitrag. Seinen Urlaub setzt der 23-J├Ąhrige jetzt in Sizilien fort.