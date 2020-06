Vettel zurück im Ferrari: Erster Test vor Start in Spielberg

Sebastian Vettel ist nach seinem feststehenden Aus bei Ferrari mit der Scuderia erstmals nach der Corona-Zwangspause auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister absolvierte am Dienstag auf dem Kurs im italienischen Mugello genau wie sein Teamkollege Charles Leclerc einen Test vor dem Saisonstart am 5. Juli in Österreich.

Auf einem vom Werksteam via Twitter verbreiteten Foto ist der 32-jährige Deutsche in einem Ferrari SF71H aus dem Jahr 2018 in der Garage zu sehen. Das aktuelle Fahrzeug darf aufgrund des Testverbotes für 2020er-Autos nicht zum Einsatz gebracht werden.