Vettel: V12-Sound statt "Staubsauger im Hintergrund"

Während sich neben dem Automobil-Weltverband (FIA) auch Motorenhersteller wie Mercedes im Sinne der Anwendbarkeit in der Serie für die neue Technologie stark gemacht haben, finden Puristen wie auch Chefvermarkter Bernie Ecclestone wenig Gefallen an der neuen Formel leise. "Der Sound ist etwas vom Wichtigsten", meinte Vettel. Als er mit fünf oder sechs Jahren das erste Mal an einer Rennstrecke gewesen sei, habe die Erde regelrecht gebebt.

Weniger aufgeregt reagierte Vettel auf den verpatzten Saisonstart in Melbourne. "Die Mütze, die ich aufhatte, habe ich im Zimmer auf den Boden geworfen. Aber der Frust war relativ schnell vorbei", sagte der 26-Jährige. Vettel war nach wenigen Runden ausgeschieden. Der Grund: ein Software-Problem an seinem RB10, das der Motorenlieferant Renault mittlerweile in den Griff bekommen haben will.

"Keiner ist davor gefeit, dass etwas in die Hose geht. Es kann jeden treffen", meinte Vettel - gerade bei den vielen technischen Neuerungen. Seine Ansprüche will der vierfache Weltmeister wegen der anhaltenden Probleme nicht zurückschrauben. "Generell versucht man, voll anzugreifen", erklärte Vettel vor der Hitzeschlacht in Malaysia, die er schon dreimal für sich entschieden hat. "Ob die Kiste dann hält oder nicht, wird sich zeigen."