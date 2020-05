Vettel steht vor dem nächsten Rekord

Heuer wurden die kleinsten Probleme schon im Ansatz gelöst: Als Vettel am Freitag bei einem Ausrutscher das Auto beschädigte, läuteten in der Fabrik in England sofort die Alarmglocken. In Rekordzeit wurde ein neues Teil nach Japan geflogen und Red Bull verlieh dem Boliden einen neuen Flügel, mit dem Vettel am Samstag auf die Poleposition raste - um neun Tausendstel vor Jenson Button.



Im vergangenen Jahr, da war noch alles anders. 2010 ließ Vettel noch viele Punkte liegen, aus Eigenverschulden und wegen technischer Gebrechen. Die Weltmeisterschaft war bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi spannend, wo noch vier Fahrer eine Chance auf den Titel hatten, auch Vettels Teamkollege Mark Webber.



Doch heuer stellte Vettel nicht nur seinen Kollegen in den Schatten, der sich zähneknirschend mit der Rolle des Nummer-zwei-Fahrers abfinden muss. Niemand im Fahrerfeld kam annähernd an die eindrucksvolle Performance der Kombination Vettel/ Red Bull heran.