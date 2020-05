Vettel macht die Formel 1 fad

Es ist noch lange nicht vorbei!“ Das sagt zumindest Sebastian Vettel, angesprochen auf den Kampf um die Weltmeisterschaft. Doch es ist anzunehmen, dass nicht einmal der Deutsche selbst seine Worte glaubt.

Fünf Rennen sind noch zu fahren – und bereits am Sonntag in Japan hat Vettel Matchball. 77 Punkte führt er bereits vor Fernando Alonso (in Korea nur 6.), 105 vor Kimi Räikkönen (2.) und 111 vor Lewis Hamilton (5.). Sollte der 26-jährige Vettel in Suzuka gewinnen und Alonso nur Neunter werden, wäre Vettel der jüngste Vierfach-Weltmeister der Formel-1-Geschichte.

Das Rennen in Korea verlief turbulent: Felipe Massa drehte sich, am McLaren von Sergio Perez explodierte das Vorderrad, beim Mercedes von Nico Rosberg brach ohne Feindberührung die Nase ab, der Red Bull von Pechvogel Mark Webber ging in Flammen auf, zwei Mal musste das Safety-Car ausfahren.