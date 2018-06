Mit fast einer Stunde Verspätung kam gestern Toto Wolff nach Spielberg, der Mercedes-Motorsportchef. „Ich bin auf der Fahrt immer wieder hinter Lkws stecken geblieben“, erzählt er im Motorhome von Mercedes. Dass sein Starpilot am Sonntag ähnlich aufgehalten werden könnte, befürchtet er nicht: „Die letzten Jahre war das hier immer ein gutes Pflaster. Außerdem haben wir ein substanzielles Aero-Update ans Auto gebracht. Die Formel 1 ist ein Entwicklungswettbewerb.“

Allerdings sei es in den letzten Monaten extrem eng geworden an der Spitze der Formel 1. Wolff schätzt die Situation so ein: „Dass wir der Favorit sind, gilt in diesem Jahr nicht mehr. Ferrari ist immer näher gerückt. Bei der Motorleistung sind wir mit Ferrari ungefähr gleichauf. Aber in der mittleren Beschleunigungsphase ist Ferrari schneller.“

Wolff ist zudem voll bewusst, dass die Scuderia einen der wenigen Ausnahmekönner am Lenkrad sitzen hat: „Vettel ist mit Passion bei der Sache, das ist seine Stärke.“

Der Vertrag mit seinem Topstar läuft Ende des Jahres aus. Dass Hamilton beim Team bleiben wird, sei ohne Zweifel. Wolff: „Lewis ist ein Teil unserer Markenerneuerung geworden. Er ist cool, er ist mittendrin in Social Media. Er ist anders und schrill.“ Hat ihm das Team also einen neuen 45-Millionen-Euro-Rekordvertrag vorgelegt, wie in englischen Medien gemutmaßt wird? „Nein. Aber er ist Weltmeister, und es ist ein guter Vertrag. Wir sind in unseren Verhandlungen in einer fortgeschrittenen Phase.“

Zu klären seien nur noch Vertragsdetails, wie etwa die Anzahl der PR-Termine, die Lewis Hamilton im Jahr absolvieren müsste. Außerdem: „Verträge sind so komplex geworden ... Wir waren zuletzt so tief im Tagesgeschäft drinnen. Wir hatten einfach keine Zeit, um uns einmal in Ruhe hinzusetzen.“