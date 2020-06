Vettel feiert ersten Saisonsieg

So schnell kann`s gehen. Vor einer Woche sprach man über Red Bull noch als Team in der Krise. Ratlosigkeit herrsche bei der Mannschaft, zu langsam sei das Auto in das Sebastian Vettel kein Vertrauen habe.

Doch am Sonntag meldete sich die österreichisch-englische Mannschaft mit dem Deutschen Doppelweltmeister eindrucksvoll zurück. Vettel gewann nicht nur das Rennen in Bahrain vor den überraschend starken Lotus-Piloten Kimi Räikkönen ( Fin) und Romain Grosjean (F). Der 24-jährige Deutsche übernahm auch die Führung in der Fahrer-WM.

Einer, der am meisten von der Performance seines Autos überrascht war, war der Sieger selbst. "Das haben wir vor dem Wochenende nicht erwartet", sagte ein erleichterter Vettel. "Erstmals war die Balance des Autos gut. Das Team hat viele Stunden in der Garage verbracht. Aber das Rennen war extrem eng. Ich habe mir keinen Fehler leisten dürfen."

Tatsächlich war Lotus der schärfste Konkurrent von Red Bull. Zehn Runden vor Schluss sah es gar nach einem möglichen Sieg von Rückkehrer Räikkönen aus, dann musste sich der Finne mit abbauenden Reifen doch mit Platz zwei zufrieden geben – seinem ersten Podest seit Monza 2009. "Ich bin enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe", sagte der schweigsame Räikkönen und blickte dabei so, als ginge ihn das alles nichts an.