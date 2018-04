Vettel erobert Pole in Bahrain - Hamilton Neunter

Die erste Startreihe beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag wird Rot strahlen: Die beiden Ferrari-Stars Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen sicherten sich die Plätze eins und zwei für den Nacht-GP im Wüstenkönigreich. Platz drei ging an den Finnen Valtteri Bottas im Mercedes, der im finalen Qualifying-Abschnitt sogar seinen Weltmeister-Stallgefährten Lewis Hamilton auf Distanz hielt. Der Brite muss von seinem vierten Endrang fünf Plätze nach hinten rücken, weil an seinem Silberpfeil das Getriebe getauscht werden musste.

Den vierten Rang erbte Daniel Ricciardo im Red Bull. Dessen Teamkollege Max Verstappen erlebte einen rabenschwarzen Samstag: Im ersten Qualifying-Abschnitt verunfallte der Niederländer und musste danach zusehen, er qualifizierte sich damit nur als 15. und muss das Feld morgen von hinten aufrollen.