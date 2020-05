Vettel bringt es auf den Punkt

Der 24-jährige Red-Bull-Pilot hat soeben den Grand Prix von Singapur gewonnen – und wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim nächsten Rennen am 9. Oktober in Japan zum jüngsten Doppelweltmeister der Formel-1-Geschichte küren. Die Rechnung ist mittlerweile einfach: Entweder der englische McLaren-Pilot Jenson Button (in Singapur Zweiter) gewinnt nicht, oder Vettel holt zumindest einen Punkt. Ein einziger zehnter Platz in den ausstehenden fünf Rennen genügt demnach Vettel. Alle anderen Anwärter auf den Titel sind bereits aus dem großen Rennen.