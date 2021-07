Ein letztes Salut aus Montréal!

Endlich ein Sieg in Kanada und dann noch so ein wunderbarer – das tut richtig gut und ich bin dementsprechend auch unfassbar glücklich, hier ganz oben stehen zu dürfen. Der Sonntag lieferte den perfekten Abschluss für ein durch und durch perfektes Wochenende.

Mein Ziel war, die Pole Position so gut wie möglich zu nutzen und so lange es geht zu verteidigen. Ich habe beim Start gleich so viel Gas gegeben wie nur irgend möglich, um damit die Lücke zu den Hintermännern von Beginn an groß zu machen. Man kann ja nie wissen, wie die anderen Fahrer durch die späteren Stopps aufholen können. Deshalb habe ich alles gegeben. Ich bin wirklich stolz auf mein Team, das so toll und hart gearbeitet hat. Ohne meine Mannschaft hätte ich das nicht geschafft – danke an die Jungs, die es möglich gemacht haben, dass wir zum Teil fast einen Stopp vorne waren. Super Arbeit.

Ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr sagen kann, außer dass ich hoffe, dass wir noch viele weitere Tage und Rennen wie heute erleben dürfen. Es stimmt schon: Ganz fehlerfrei war ich heute nicht, aber zum Glück ist weder bei meinem kleinen "Segler" noch bei der Berührung mit der Mauer etwas passiert. Deshalb sollen diese Dinge den heutigen Erfolg nicht trüben.

Ich melde mich bald wieder!

Sebastian



Sebastian Vettel schreibt diesen Blog für Red Bull. Für aktuelle Infos besuchen sie auch sebastianvettel.de