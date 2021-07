Ein Sieg ohne Jubel

Hallo Fans,

man hat letztes Wochenende zwar ungefähr sehen können, wie die Kräfte in den verschiedenen Teams verteilt sind, aber so etwas kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Ich denke, dass die Konstanz in dieser Saison besonders wichtig ist, alleine schon deshalb, weil ein langes und anstrengendes Jahr vor uns liegt. Man muss um jeden noch so kleinen Punkt kämpfen – denn der kann am Ende entscheidend sein.

In Europa ist es gerade, wie ich gehört habe, ziemlich kalt. Da kann ich mich ja eigentlich über das Wetter wie hier in Malaysia freuen. Allerdings sieht das ein wenig anders aus, sobald man voll angezogen im Overall und mit Helm im Auto sitzt.

Der Grand Prix hier ist ein wenig schwerer als der in Melbourne, da die Strecke schnellere Kurven hat und man deshalb auch ohne hohe Temperaturen ganz schön ins Schwitzen kommt. Die Fitness eines Rennfahrers wird hier auf eine harte Probe gestellt, deshalb ist es so wichtig, dass wir den Umgang mit der Hitze gut trainieren und genug trinken, dann sollte alles gut gehen. Aber da mache ich mir bei unserem Team keine Sorgen.

Ihr hört von mir nach dem Qualifying!

Seb

Sebastian Vettel schreibt diesen Blog für Red Bull. Für aktuelle Infos besuchen Sie auch sebastianvettel.de