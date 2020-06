Montréal wird nie langweilig

Großes Thema nach dem Rennen von Monte Carlo war die Diskussion um die Reifentests. Ich möchte dazu nicht viel sagen. In den Regeln steht, dass Tests dieser Art verboten sind und da es Mercedes trotzdem getan hat, muss man jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ob das zur Aufhebung des Testverbots oder einer Ahndung von Mercedes führt, sind Entscheidungen, die wir nicht fällen werden. Das wird innerhalb der nächsten Tage von Experten übernommen, und wir werden abwarten, was sie entscheiden.

Wir hoffen natürlich, dass dieses ewige Theater um die Reifen bald ein Ende haben wird, weil es doch unseren Alltag dominiert. Unser Standpunkt dazu ist ja mittlerweile klar, nur möchte ich noch einmal betonen, dass es sich bei unseren Einwänden keinesfalls um Ausflüchte aus nicht perfekten Ergebnissen, sondern einfach nur um Hinweise auf Sicherheitsmängel handelt. Das jetzt schon sehr lang anhaltende Hin und Her ist auf Dauer keine Lösung, und am Ende wollen wir doch alle, dass unser Sport so sicher wie möglich ist.

Trotz all dem Gerede und den Diskussionen wissen wir genau, wo wir an diesem Wochenende hinwollen: Am besten ganz nach oben – dort, wo ich auf dieser Strecke noch nie war. Keine Ahnung, warum es bisher noch nicht geklappt hat, aber mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ich diese kleine Durststrecke am Sonntag brechen könnte.

Ich melde mich bald wieder,

Seb

