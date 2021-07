Ein Wochenende, das alles verändert

Seit Donnerstag ist es also offiziell – ich werde ab nächster Saison bei Ferrari fahren und bin über diesen Schritt überglücklich. Sicher ist mir die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, aber am Ende wusste ich, dass es Zeit für etwas Neues ist. Deshalb war mein Entschluss, Infiniti Red Bull Racing zu verlassen, auch keine Entscheidung gegen mein jetziges Team, sondern eine Entscheidung für einen ganz neuen Weg.

Mit dem Wechsel geht auch ein großer Kindheitstraum in Erfüllung, den ich schon von klein auf hege. Irgendwann kommt einfach die Zeit, wo man sich mit diesen Träumen auseinanderzusetzen muss, und ich bin froh, dass ich die Chance habe, meinen eigenen jetzt wahr werden zu lassen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre und werde sie mit allem, was ich habe, genießen.

Ich glaube, jeder versteht mich, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, in Worte zu fassen, was dieses letzte Rennen bedeutet. Nach so vielen gemeinsamen Jahren ist es hart zu begreifen, dass sich nach diesem Wochenende alles ändern wird. Trotzdem fühle ich mich nicht so, als ob ich die vielen Leute hier verlassen würde. Ich bin zwar ab dem nächsten Jahr kein Mitglied des Teams mehr, aber ich denke, dass das, was mich mit Red Bull und der ganzen Red Bull-Familie verbindet, größer ist als der Wechsel. Am Ende geht es darum, was uns über die vergangenen Jahre zusammengeschweißt hat, und ich bin mir sicher, dass der Kontakt zu vielen bestehen bleiben wird – auch dann, wenn mein neues Ziel etwas ganz anderes ist.

Von den nächsten Jahren erwarte ich mir vor allem eines: nur das Beste. Ich bin von meiner Entscheidung absolut überzeugt und bin mir sicher, dass ich gemeinsam mit Ferrari Großes erreichen kann. Das dass nicht von heute auf morgen passieren wird, ist mir auch klar, aber ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und jetzt habe ich sie auch bekommen.

Ich melde mich nach dem Qualifying wieder.

Sebastian

Sebastian Vettel schreibt diesen Blog für redbull.com/motorsports