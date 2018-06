Valtteri Bottas: „Ich bleibe gerne im Hintergrund“

Ihr Teamkollege ist vierfacher Weltmeister. Ist das eine Bürde, oder macht es das Leben leichter, weil man nichts zu verlieren hat?

Ich glaube nicht, dass es meinen Job leichter macht. Gegen Lewis zu fahren, ist immer eine Herausforderung. Aber ich liebe die Herausforderung. Jeder weiß, wie gut er ist. Wenn ich gut bin, habe ich nichts dagegen, mit ihm verglichen zu werden. Ich bin froh, sein Teamkollege zu sein. Ich respektiere ihn als Fahrer und als Typ. Und wir arbeiten hervorragend zusammen.

Welchen Beruf hätten Sie, wenn es mit dem Rennfahren nicht geklappt hätte?

Ich wäre ein Profisportler. Ich brauche den Wettkampf. Und ganz sicher werde ich nach meiner Zeit in der Formel 1 eine zweite Sport-Karriere starten. Der Wettkampf fesselt mich, Ziele spornen mich an. Ich habe als Kind viel Eishockey gespielt, vielleicht wäre das etwas für mich.

Welchen Sport betreiben sie neben der Formel 1?

Ich trainiere täglich, und das nicht nur für die Fitness. Ich liebe es, so baue ich Stress ab. Wenn ich laufe, Rad fahre oder schwimme, drehen sich meine Gedanken sofort ins Positive.

Ihr Vertrag mit Mercedes läuft aus. Was werden Sie im kommenden Jahr machen?

Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was ich will: Ich will hier in diesem Team sein. Ich will mit diesem Team arbeiten und gemeinsam Erfolg haben. Wir werden demnächst über den Vertrag sprechen. Dann werde ich sehen, was das Team will, und wir werden uns schon einigen.

Geht es nur ums Geld?

Nein. Es geht darum, wie lange man sich binden will oder muss. Ich würde gerne länger als nur ein Jahr bleiben, und ich glaube, dass Kontinuität für beide Seiten positiv wäre. Warten wir ab.