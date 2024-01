Bestätigt: Die Formel 1 wird in Madrid ihre Runden drehen

Offen bleibt, wie es mit dem Rennen bei Barcelona weitergehen wird. Auf dem Circuit de Catalunya wird seit 1991 gefahren, der Vertrag läuft bis inklusive 2026.

Zwei Rennen in einem Land sind keine Seltenheit. In Italien wird seit Jahrzehnten in Monza und Imola gefahren, In den USA gab es 2023 sogar drei Rennen (Miami, Texas, Las Vegas). Auch Spanien hatte von 2008 bis 2012 mit Barcelona und Valencia zwei Grands Prix.