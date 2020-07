Trotz Corona: 20.000 Zuschauer bei Nascar-Rennen in den USA

Mehrere tausend Fans haben sich live an der Strecke ein Rennen der populärsten amerikanischen Motorsportserie Nascar angeschaut. Die von der US-Nachrichtagentur AP geschätzten 20.000 Zuschauer am Bristol Motor Speedway seien die größte Zuschauermenge bei einer Sportveranstaltung in den USA seit Beginn der Coronapandemie gewesen, hieß es.