Startplatzstrafe für Formel-1-Star Hamilton nach Motorwechsel

Lewis Hamilton wird für den Grand Prix in der Türkei (Sonntag/14 Uhr) eine 10-Platz-Strafe erhalten. Der Grund ist ein Motorwechsel, der sich bereits abgezeichnet hatte, seit klar war, dass am 21. November der Grand Prix von Katar stattfindet und somit der Kalender doch 23 statt 22 Rennen umfasst. Wie die Rennkommissare am Freitag mitteilten, wurde an Hamiltons Auto der Verbrenner ausgetauscht. Nur drei sind in einer Saison erlaubt.

Es war unwahrscheinlich, dass Hamiltons Mercedes die sieben verbleibenden Rennen mit den noch intakten zwei Powerunits übersteht. Beim Grand Prix in Russland Ende September war es WM-Rivale und Red-Bull-Pilot Max Verstappen ähnlich ergangen.

Wer in Istanbul die Poleposition holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus. In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal ging der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 sogar von Rang sechs aus.