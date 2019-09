Spektakel beim Mythos Monza: „Das ist einfach nur verrückt“

Der Tiroler ist Vorsitzender der Dachorganisation ITR und gab am Donnerstag bekannt, dass die DTM 2020 erstmals in Monza gastieren wird. Auch die Zukunft der Formel 1 in Monza ist gesichert: Am Mittwoch wurde eine Zusammenarbeit mit der Königsklasse bis 2024 vereinbart. „ Monza gehört in den Kalender. Da war ich schon froh, dass das bestätigt wurde“, sagte Ferrari-Star Sebastian Vettel. „Das ist für Ferrari das größte Rennen der Saison.“

Die Fans:

Ferrari feiert heuer den 90. Geburtstag, und auch den Großen Preis von Italien gibt es am Sonntag zum 90. Mal (auch wenn er zu Beginn noch nicht als Formel-1-Rennen ausgetragen wurde). Nirgendwo sind die Fans so euphorisch wie in Monza. Tausende Tifosi bejubelten schon am Mittwoch vor dem Dom in Mailand Sebastian Vettel und Charles Leclerc, 75.000 werden es am Sonntag beim Rennen sein. „Die Leidenschaft der Fans gibt uns einen zusätzlichen Schub“, sagt Vettel. Dazu kommt, dass Ferrari heuer eine realistische Chance auf den Sieg hat. Denn die Strecke in Monza ähnelt jener in Spa, wo Charles Leclerc sein erstes Rennen gewann und seitdem jüngster Ferrari-Sieger der Geschichte ist.